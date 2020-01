Le coppie lesbiche hanno il doppio di possibilità di separarsi rispetto a quelle gay

Una grande differenza tra coppie gay e lesbiche. Parliamo infatti di esattamente il doppio. Le coppie lesbiche hanno il 30% di probabilità di separarsi, rispetto al 15% delle coppie formate da due uomini gay. Questa tendenza si è notata in diversi Stati, tra cui anche i Paesi Bassi, ovvero il primo Paese ad aver introdotto il matrimonio egualitario, 19 anni fa. Questi sono i dati rilevati da uno studio che riguarda gli ultimi dieci anni.

Per le cause di questa differenza, ci sono solo delle ipotesi. Potrebbe essere, ad esempio, che nelle coppie lesbiche le donne siano meno tolleranti nei confronti di un’infedeltà rispetto agli uomini, e di conseguenza decidano di non dare una “seconda possibilità” al partner e chiudere la relazione. Non cambia invece l’elenco delle cause, che sono le stesse tra coppie etero e coppie LGBT. Le più comuni, indipendentemente dall’orientamento sessuale della coppia, sono adulterio, scarsa comunicazione e soprattutto violenza domestica.

E’ preoccupante la rottura delle coppie lesbiche e gay? No, è normale

Le malelingue potrebbe “esultare” nel constatare che le coppie LGBT dopo pochi anni scoppiano (come se non esistessero nel mondo etero). In realtà, è un fatto normale, poiché i numeri di separazioni e divorzi non fanno altro che riflettere il costante aumento di coppie dello stesso sesso che decidono di sposarsi. Poco da festeggiare, dunque, per i contrari al matrimonio egualitario e alle unioni civili, poiché si sta registrando (anche in Italia) un numero sempre crescendo o costante.