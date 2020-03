Coronavirus, Timothée Chalamet invia un messaggio di supporto a Crema

Nell’emergenza Coronavirus, arriva il sostegno di molte persone, sia comuni che provenienti dal mondo dello spettacolo. Uno di questi è Timothée Chalamet, molto legato alla città di Crema dopo il film “Chiamami col tuo nome”, di Luca Guadagnino. Crema e le zone circostanti sono tra le più colpite in Lombardia dai contagi, ricoveri e morti a causa del Covid 19.

L’attore che interpretava Elio nel film LGBT, ha trascorso molto tempo nelle zone di Crema e dintorni per le riprese, decidendo così di dedicare un post dal suo profilo Twitter, agli abitanti della città.

Nel film, Timothée Chalamet interpretava il figlio di un professore universitario, che aveva invitato nella cascina di campagna a Crema un suo studente. Tra quest’ultimo e il ragazzo scoppia nel giro di poco tempo una forte attrazione.

Da Twitter, ha scritto:

Sto pensando a TUTTE le persone nelle zone rosse in questo momento, giovani e vecchi, ma CREMA – il mio cuore è con te, non posso credere che stia succedendo. Con il cuore spezzato per queste storie che sto leggendo, in luoghi che conosco!! Per favore, prova a stare al sicuro.