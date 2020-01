La discriminazione tra i giovani: l’odio verso gay, ebrei e cinesi in Italia

Per chi pensa che non esista omofobia e discriminazione in Italia, potrebbe essere utile un nuovo studio realizzato dall’università di Firenze, condotto da Giorgia Bulli e Stella Milani. Le due dottoresse hanno intervistato un campione di 700 studenti e studentesse di quarta e quinta superiore, all’interno della regione Toscana. Uno studio quindi da considerare solo a livello locale, ma che potrebbe dare una visione sulla discriminazione e clima d’odio che aleggia in Italia.

Giorgia Bulli e Stella Milani sono due ricercatrici del dipartimento di scienze politiche e sociali dell’università di Firenze. Prendendo come campione dei ragazzi tra i 17 e i 18 anni, hanno chiesto loro di rispondere alle domande di un questionario, in cui si analizza il livello di razzismo e intolleranza. Il risultato, mostra quando la discriminazione abbia colpito anche i più giovani, in particolare verso le persone omosessuali, rom, ebrei e cinesi.

I dati sula discriminazione nel dettaglio, con qualche sorpresa

Come conferma Il Tirreno, il primo dato interessante rilevato dalla due ricercatrici è che l’intolleranza e il razzismo è avvertita più nei maschi, rispetto alle femmine. I ragazzi che hanno risposto al questionario difatti mostrano quanto non considerino la relazione tra persone dello stesso sesso come uguale a quella tra due eterosessuali. Stessa discriminazione per quanto riguarda il concetto di diversità. Che si estende non solo all’orientamento sessuale, bensì anche alla fede religiosa, cultura e paese di provenienza.