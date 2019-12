Essere eteroflessibili, omoflessibili e la differenza con la bisessualità

Veniamo alla domanda: un eteroflessibile o un omoflessibile è bisessuale? No, poiché sono due cose ben diverse. Una persona bisessuale infatti nel gruppo di persone prese poco fa come esempio, osserverà le persone di entrambi i generi , perché il suo orientamento sessuale la porta a poter provare attrazione per tutti e due i sessi.

Per ricapitolare: le persone etero / omo-flessibili solo in rari casi sono attratti da persone dello stesso sesso / sesso opposto (attrazione fisica ma anche sentimentale). Le persone bisessuali hanno un’attrazione identica per entrambi i generi, quindi vanno con un maschio o una femmina non sarebbe un’eccezione.