Sono gay o etero: come superare la confusione sul proprio orientamento sessuale?

Col passare del tempo Cristian conosce dei ragazzi ma non è mai riuscito ad andare oltre il bacio, quando le cose sembravano farsi troppo serie, scappava. Il bacio maschile non provoca in lui nessun sentimento diverso da quello femminile (sia chiaro che non ha mai baciato qualcuno di cui era innamorato). Oggi Cristian ha abbattuto i suoi mantra che tornano a lui solo di tanto in tanto ed un nuovo pensiero (da 2\3 anni a questa parte) vaga nella sua testa: “e se non fossi gay?” anche perché a Cristian il corpo femminile non dispiace, fa molta più fatica ad apprezzarne uno maschile (l’esempio più lampante è dimostrato dal fatto che Cristian non è mai riuscito ad apprezzare un porno gay privilegiando quelli transessuali o etero).

Ad oggi Cristian ha conosciuto una ragazza con la quale, però, non può esporsi visto il contesto sociale nella quale lei è comparsa (professoressa) ma che crea in lui diverse fantasie (non solo erotiche).

In ogni caso Cristian si trova in una situazione dove:

Tutte le relazioni con uomini sono morte sul nascere ed attualmente Cristian non ha voglia di “riprovare”;

Vorrebbe provare ad avere un rapporto con una donna ma non sa come comportarsi, è intimidito dalla figura femminile ed a volte è ancora tormentato dai suoi vecchi mantra;

La domanda che volevo porvi a questo punto sono: