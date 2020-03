Oggi è la giornata del sesso orale: ancora tabù, ma è molto importante per la coppia

Come per molte cose, anche la fellatio (sesso orale per eccellenza) porta alla produzione di endorfine Questo elemento aiuta a rilassarsi, e la fellatio in sé è un rimedio naturale anche contro il mal di testa e l’insonnia. Dal punto di vista della coppia, inoltre, è un rapporto molto intimo ed emozionale, da non sottovalutare.

Come viene spiegato su Medicitalia.it, la bocca è la parte del corpo più sensibile, e anche per questo fin da piccoli si è portati a utilizzarla per scoprire cose nuove (pensiamo a un bambino che per conoscere un oggetto che non hai mai visto, d’istinto lo mette subito in bocca).

I rischi per la salute

Ma non è solo questo. Ci sono anche dei pericoli. Ascoltando Silvana De Mari, già condannata per diffamazione nei confronti della comunità LGBT, il sesso orale non ha effetti positivi, poiché causa di tumori. La sedicente dottoressa, però, espone solo quello che le fa comodo esporre. E naturalmente, solo rivolto ai maschi omosessuali.

In realtà, il sesso orale se fatto con persone di cui non si conosce lo stato di salute potrebbe creare trasmettere malattie. Tra cui il Papilloma virus, che potrebbe portare anche a tumori alla bocca e al cavo orale. Per questo motivo, il sesso orale inteso come fellatio non è da evitare, ma da praticare usando le giuste protezioni per evitare infezioni e conoscere lo stato di salute del partner.

