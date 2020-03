Grindr ai tempi del Coronavirus: come cambiano le chat in quarantena

Belli i tempi in cui su Grindr le domande erano quelle di sempre: “A o P?“, “Ospiti?”, “Di dove sei?“, “Dotato?” oppure la più semplice e incisiva “Sex?”. Ora, ogni messaggio da un utente è visto con sospetto, perché anche non volendo si passa a parlare del tema dell’argomento: il Coronavirus.

Basta fare un giro nella app di incontri gay per eccellenza (ma anche su Tinder, non c’è differenza) per scoprire come la visione dell’appuntamento per un rapporto sessuale “Proprio Ora” comune in Grindr sia cambiata. Se prima ci si organizzava in 10 minuti, una volta trovato il proprio tipo, e ci si preparava per recarsi a casa di uno o dell’altro, adesso la conversazione si fa più lunga, e ci si domanda “E se questo qui avesse il Covid 19?“.

E l’ultima cosa che vogliamo, adesso, è proprio quello di prenderci un virus misterioso, per il quale non esiste ancora un vaccino, e che può essere presente nel nostro organismo rimanendo asintomatico. Io sto a casa, esco solo per fare la spesa indossando guanti e mascherina, mantengo le distanze di sicurezza, appena arrivo a casa mi lavo le mani e le igienizzo con un detergente a base alcolica. Ma l’altro? Quello che dovrei incontrare per una sveltina?

Le chat di Grindr ai tempi del coronavirus

Tinder (la Grindr “versione etero”) da quando c’è la quarantena è stata scaricata quasi 300.000 volte in più rispetto alle settimane antecedenti la pandemia. Inutile dire che anche per l’app LGBT sarà andata più o meno allo stesso modo.