Guida TV tra film e serie LGBT, 7 aprile 2020: vi consigliamo 3 film di Ferzan Ozpetek

È invece del 2017 Rosso Istanbul, liberamente tratto da un romanzo dello stesso regista turco, snobbato in sala e dai premi nazionali, girato in lingua turca con un cast composto interamente da attori turchi. Dopo 16 anni, Ozpetek è tornato girare un film a Istanbul, evento che non si verificava da Harem Suare. Protagonista è lo scrittore Orhan Sahin, che torna a Istanbul dopo tanti anni per aiutare il noto regista Deniz Soysal a scrivere il suo primo romanzo. Orhan si ritrova a guardare con nostalgia i luoghi dove è nato e cresciuto, rivivendo i rapporti con amici, familiari e amori passati.

Il terzo consiglio del giorno arriva invece dal 2014: Allacciate le cinture, interpretato da Kasia Smutniak, Francesco Arca e Filippo Scicchitano. Candidato a 11 David e a 7 Nastri D’Argento, vincendone 3, il film collezionò anche buoni incassi. La trama? Gli amori e il tempo. Ma non sono amori qualunque. Quello di Elena per Antonio è una passione improvvisa, travolgente e corrisposta. Ma è una passione proibita: Elena sta con Giorgio mentre Antonio è il nuovo ragazzo della sua migliore amica Silvia, e in più tra i due sembra non esserci alcuna affinità, né tantomeno stima. Ma l’attrazione tra Elena e Antonio esplode ugualmente, irrazionale, bruciante e contro ogni regola anche a scapito di scompigliare le vite di tutti, amici e parenti. Sono trascorsi tredici anni, Elena è sposata con Antonio, ha due figli e nel frattempo insieme al suo migliore amico Fabio ha realizzato il suo sogno di aprire un locale di successo. Le vite di tutti sembrano realizzate e le antiche turbolenze scomparse. Il nuovo equilibrio subisce però una scossa con l’arrivo di una malattia improvvisa ed insidiosa che colpisce Elena mettendo a dura prova i sentimenti di tutti. L’uscita di Elena dal tunnel non sarà un viaggio solo verso la guarigione fisica ma soprattutto verso una guarigione dei sentimenti e dei rapporti tra tutti coloro che la circondano. Non resterà allora più spazio per i pregiudizi, i rancori, il peso delle cose non dette….