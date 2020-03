Joe Biden, ecco il piano LGBT che porterà alla Casa Bianca in caso di elezione a presidente USA

Ecco i punti:

Prevenire la discriminazione

Sostegno ai giovani LGBT

Lotta alle violenza per orientamento sessuale

Ampliare l’accesso a cure sanitarie di alta qualità

Garantire un trattamento equo nel sistema giudiziario penale

Raccolta di dati per capire di cosa hanno bisogno le persone LGBT

Supportare i diritti globali

Punto importante e fondamentale, per Joe Biden, è l’Equality Act. Da qui si proseguirà poi per ripristinare quanto deciso da Barack Obama nei suoi 8 anni da presidente USA. Oltre a consentire alle persone trans di entrare nell’esercito, si eliminerà la discriminazione da parte degli appaltatori federali, intervenire per eliminare bullismo omotransfobico, ma anche organizzare corsi di formazione per le persone non binarie e transgender, che più difficilmente trovano lavoro. In programma, anche un piano per i giovani LGBT che non hanno una casa e supporto al tema dell’identità di genere. Infine, Joe Biden vuole che gli istituti di ricerca raccolgano dati anche tra la comunità LGBT, per capire dove un’amministrazione dovrebbe puntare.

Un piano per un’America inclusiva, aperta, dove ognuno può sentirsi libero. Un piano soprattutto pratico, non impossibile, che un presidente USA (secondo il potere stabilito dalla legge) può approvare autonomamente. Il programma LGBT inoltre è simile a quello dell’avversario, Bernie Sanders, il quale sembra che abbia già l’appoggio degli elettori LGBT (40% alle ultime votazioni per le primarie), anche se i dati non potrebbero essere fedeli.