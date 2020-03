Pete Buttigieg appoggerà Joe Biden, ma quest’ultimo che posizione ha sui diritti LGBT?

HRC ha infatti inviato una serie di domande riguardanti le persone LGBT e i temi di uguaglianza e discriminazione. Quello che ne risulta, appare un candidato perfetto che la comunità dovrebbe sostenere a occhi chiusi, soprattutto dopo 4 anni di Donald Trump, durante i quali le aggressioni a LGBT sono aumentate del 20%.

Alle domande HRC Biden appare molto propenso ad approvare l’Equality Act, fiero difensore dell’uguaglianza per il matrimonio egualitario e contrario al Defence of Marriage Act (dichiarato incostituzionale), e firmatario del Ryan White Comprehensive AIDS Resources Emergency Act, per assicurare l’accesso alle cure alle persone sieropositive. Queste sono solamente alcuni degli “act” sostenuti da Joe Biden, che appare davvero come un candidato che guarda anche alla comunità LGBT.

Ma non sempre è stato così.

Dagli anni ’90, Joe Biden aveva una percezione molto diversa sulla questione LGBT. Nel 1993, ad esempio, da senatore votò a favore nel paragrafo 654, che di fatto vietava ai soldati gay di servire il Paese nell’esercito. Parte del testo venne abolita dalla presidenza Clinton con l’emendamento passato alla storia con il nome “Don’t Ask Don’t Tell“. Venne eliminata definitivamente da Obama nel 2010.

Nel 1996, Biden votò a favore del Defence of Marriage Act, che di fatto proibiva al governo federale il riconoscimento del matrimonio tra due persone dello stesso sesso. Come per la legge sull’esercito, nel 2013 parte della legge venne dichiarata incostituzionale ed eliminata. Bisogna attendere nuovamente Obama per la cancellazione completa, nel 2015.