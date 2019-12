La paura di deludere le persone per il mio corpo: quanto manca l’autostima

Un caso di bassissima autostima, quella nel messaggio che un utente ha scritto nella community di Gay.it.

ciao a tutti,

sono un ragazzo di 24 anni con un serio problema: non riesco ad accettare il mio corpo. Vorrei lasciarmi andare e intraprendere qualsiasi tipo di avventura con i ragazzi che mi piacciono ma ho sempre questo tarlo nella testa che mi dice di “non essere abbastanza” per le persone che frequento. Ho paura che arrivati al momento di avere un rapporto, la persona dall’altra parte si senta delusa per ciò che si trova davanti, che provi disgusto a livello estetico e che realizzi solo di aver perso del tempo.

Nelle chat su Grindr ad esempio, parlo di tutto e scherzo con i ragazzi… poi quando arriva il momento di dare una svolta e rendere concreta la cosa invento scuse su scuse per evitare il tutto, tornando sempre alla situazione di partenza.

E’ vero, la mia autostima è inesistente, ma ciò che vedo allo specchio non mi piace, mi fa stare male. Vedo solo un ragazzo tutte ossa (con un po’ di pancia tra l’altro) che paragonato agli altri ragazzi dovrebbe solo rinchiudersi in casa. Voi mi direte: “agisci, cambia, lavora sul tuo fisico”… ma io non voglio essere la versione di me che gli altri vogliono vedere (è difficile da spiegare, lo so).