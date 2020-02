La street art di Lediesis arriva a Milano e lascia le Superdonne per la Fashion Week 2020

La Milano Fashion Week 2020 è un evento atteso in città. Oltre alla moda, stanotte ha attirato anche lo/ la coppia di street artist Lediesis, che ha voluto “abbellire” la zona Navigli di Milano con alcuni loro murales. Anche qui, l’artista di cui si sa molto poco, ha lasciato la sua impronta con le Superwomen, ovvero le le grandi donne che hanno fatto la storia.

Così, Milano si è risvegliata con Alda Merini, Barbie, Maga Magò e Bernadette di Manuel Frattini in Priscilla. Tutte, che strizzano l’occhio a chi passa. Infatti, tutti i murales ritraggono queste figure che fanno l’occhiolino a chi gli rivolge uno sguardo, un modo per creare dell’empatia tra l’ignaro passante e il celebre personaggio, reale o inventato che sia. Lediesis ha spiegato che il senso di strizzare l’occhio non è certamente quello di ammiccare, bensì di far diventare complici i due personaggi che si scambiano uno sguardo. Come per dire che non serve avere i superpoteri per essere speciali.

Tutte le figure hanno anche una S di Superman, anche se in questo caso, sarebbe più corretto parlare di Superdonne.

Alda Merini, Manuel Frattini e le altre figure femminili di Lediesis

La coppia di street artist Lediesis ha voluto dedicare un murales a Alda Merini, grande poetessa milanese, tormentata da una famiglia che non capiva il suo grande talento. Altra figura Manuel Frattini nei panni di Bernadette del musical Priscilla, di Stephan Elliott e Allan Scott e diretto in Italia da Matteo Gastaldo. Manuel Frattini era un danzatore, coreografo e attore teatrale, molto conosciuto appunto per le sue perfomance nei musical. E’ morto lo scorso anno a causa di un malore, a 54 anni.