Teoria gender? No, i bambini scoprono la loro sessualità attraverso la pornografia

Ma perché la ricerca della pornografia? La motivazione non riguarda solo il piacere sessuale. Bensì, per capire cosa sia il sesso, come si fa e per scoprire anche il proprio orientamento sessuale. Il ricorso alla pornografia è dato quindi anche a causa di un’educazione sessuale a scuola pressoché inesistente.

Difatti, dal rapporto si nota come i giovani abbiano espresso una chiara insoddisfazione e anche frustrazione nei confronti dell’educazione sessuale in classe. Un’educazione impostata sulle MST ma senza una spiegazione dettagliata. Anche le nozioni sul sesso tra persone etero non era utile, così come spiegato, mentre quello tra persone dello stesso sesso non erano mai state nemmeno citate, con una grave carenza per gli studenti LGB. Insomma, le domande “cosa fare” e “come far godere” non trovavano risposta.

Focalizzandosi solo sul campione LGB, il 46% ha dichiarato che grazie alla pornografia ha capito a quale genere era attratto. Inizialmente, gli stessi hanno guardato prima dei video porno etero, per poi ampliare la loro ricerca a quelli omosessuali.

L’elenco delle motivazioni ed effetti

I giovani intervistati hanno quindi spiegato di essere ricorsi alla pornografia per: