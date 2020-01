L’amore ai tempi di Grindr: lo youtuber ‘The Shirtless Violinist’ racconta come ha conosciuto suo marito

Matthew Olshefski è il ragazzo che si nasconde dietro il nome d’arte “The Shirtless Violinist“, chiamato così proprio per la sua decisione di esibirsi senza maglietta. Matthew Olshefski è uno youtuber apertamente gay, che coltiva la passione della musica e in particolare del violino da quando ha 3 anni. Alterna la sua professione di insegnante alle esibizioni sul suo canale YouTube, dove suona il violino rigorosamente a torso nudo.

Nei suoi video non suona solamente, ma inserisce quasi sempre dei temi riguardanti il mondo LGBT, come ha fatto per il suo ultimo video, dove racconta come trovare l’amore ai tempi delle app. Lo fa con un’esperienza personale, ovvero raccontando come ha conosciuto l’uomo che poi è diventato suo marito. Proprio grazie a Grindr.

The Shirtless Violinist ha conosciuto il suo futuro marito proprio grazie al violino

Tra i numerosi profili alla ricerca di “XL Maschile” o “AxP“, Matthew Olshefski aka “The Shirtless Violinist” ha trovato Paul. I due iniziano a scriversi, per poi decidere di incontrarsi. Paul gli avrebbe offerto una lezione di pittura se Matthew avesse portato la sera stessa il suo violino.

Il corso di pittura e il concerto privato sono state le micce che hanno fatto scoppiare l’amore tra i due, che a fine 2019 hanno deciso di sposarsi.