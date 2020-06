Daniel Arcos, il giocatore di basket fa coming out: “Mai stato così sereno, ora sono felice”

25enne giocatore del Deportes Castro, Daniel Arcos ha fatto coming out sui social, celebrando così il Pride Month. Il giocatore di basket ha pubblicato una lunga lettera sulla propria pagina Instagram, rivelando l’eterna lotta con il proprio orientamento sessuale e la necessità di un Cile più inclusivo.

Ho aspettato questo giorno per molto tempo, una sfida personale con nuovi colori arcobaleno sulla mia t-shirt, colori che prima guardavo con vergogna e che oggi decido di indossare con orgoglio. Molti giorni e notti ho avuto pensieri ricorrenti, ero stanco, quindi ho deciso di amare me stesso. Era tempo di andare avanti. Ho iniziato a dirlo ai miei amici più cari, poi alla mia famiglia, sempre con la paura di essere giudicato. Mia sorella, madre, padre e amici, mi hanno tutti dato la stessa risposta: “Devi solo essere felice, io sono qui per te, il resto non ha importanza.” Queste sono parole che mi aiutano a perdonare tutto ciò che ho vissuto in passato e che oggi mi danno il coraggio di scrivere questo. Voglio essere parte del cambiamento e costruire una società in cui ci trattiamo con rispetto e possiamo essere felici. Sono disposto ad affrontare ciò che accadrà, nonostante l’incertezza su ciò che potrebbe accadere dopo aver pubblicato tutto questo, ma penso che siamo in tempo per continuare ad andare avanti, eliminando quegli armadi che non dovrebbero esistere.

Arcos ha poi pubblicato una sua foto sul campo da da basket con un’emoji arcobaleno. “Ringrazio tutti voi per i messaggi di supporto, segni di affetto e rispetto. La tranquillità che ho raggiunto con me stesso è incredibile”. Sebbene l’omosessualità sia legale in Cile, le persone LGBT cilene affrontano ancora pregiudizi sociali e mancano quasi totalmente di protezioni legali. Un disegno di legge che aprirebbe le porte all’uguaglianza matrimoniale è da tempo in discussione in parlamento.