DDL Zan, le altre Leggi contro l’Omotransfobia in Europa

In Italia si battaglia da mesi sulla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, già approvata alla Camera ma ferma al Senato grazie soprattutto all’ostruzionismo leghista in commissione giustizia. Eppure nel resto d’Europa la stragrande maggioranza dei Paesi ha da tempo approvato leggi che contrastano l’odio nei confronti delle persone LGBT. Lo stesso Parlamento Europeo, nel lontano 2007, ha ribadito a “tutti gli Stati membri a proporre leggi che superino le discriminazioni subite da coppie dello stesso sesso“, condannando “i commenti discriminatori formulati da dirigenti politici e religiosi nei confronti degli omosessuali, in quanto alimentano l’odio e la violenza“.

Persino la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 contiene due indicazioni relative alla non discriminazione, all’interno del suo Articolo 2.

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

In tal senso, quasi tutti i Paesi d’Europa hanno abbracciato leggi contro l’omotransfobia, ovviamente Italia esclusa. Austria e Belgio le hanno approvate nel 2004 e nel 2003, così come Cipro. La Danimarca si è dotata di una legge antidiscriminatoria generale nel lontanissimo 1987, prevedendo la non discriminazione per “orientamento sessuale” e l’incitamento all’odio anche nei confronti degli omosessuali. In Finlandia c’è una simile legge dal 1995, mentre in Francia fu la destra ad approvarla, nel 2004. Oggi come oggi chi insulta per orientamento sessuale rischia fino ad un anno di carcere e a 45.000 euro di multa. La legge, firmata da Chirac, introdusse i reati di pubblico incitamento alla discriminazione, all’odio o alla violenza (art. 24 comma 8), di diffamazione a mezzo stampa (art. 32 comma 3) e di ingiuria a mezzo stampa (art. 33 comma 4) nei confronti di una persona (o anche di un gruppo di persone) in ragione del loro orientamento sessuale, vero o presunto. Il DDL Zan, in confronto, è una pacca sulla spalla.

In Germania non esiste una legge antidiscriminatoria dell’omosessualità a livello federale, ma la costituzione di tre Länder prevede il divieto di discriminazione per “identità sessuale”. Tutti gli articoli sono stati approvati negli anni ’90. In Grecia esiste una legge contro l’omotransfobia dal 2005, in Irlanda dal 2000, in Islanda dal 1996, in Lussemburgo dal 1997, in Romania dal 2001, in Slovenia dal 1994, in Spagna dal 1995, in Svizzera dal 1999, in Svezia dal 2002 (da 6 mesi a 4 anni di carcere), in Serbia e Montenegro dal 2000, in Repubblica Ceca dal 2000, nel Regno Unito dal 2003.

In Olanda dal 1991 il codice penale punisce con il carcere fino ad un anno o ad una multa (di massimo 4500 euro) la persona che, sia oralmente che negli scritti o con un’immagine, diffama pubblicamente un gruppo per la sua razza, religione, credenze personali o il suo orientamento sessuale. La Norvegia è stato il primo Paese al mondo ad includere gli omosessuali nella sua legislazione anti-discriminazione. Era il 1981, con un articolo del codice penale che rese perseguibile penalmente colui che “in attività economiche o similari” rifiuta bei o servizi ad una persona per la sua “disposizione, stile di vita o tendenza all’omosessualità”. C’è poi stato un primo emendamento nel 1991, che stabilisce come sia illegale incitare all’odio o alla persecuzione una persona per la sua “disposizione, stile di vita o tendenza all’omosessualità”. Nel 2004 nuovo emendamento sulla parità di trattamento sul posto di lavoro e sul divieto a ogni tipo di differenza che si basi su orientamenti di natura sessuale.

Attualmente nell’UE sono 22 i Paesi che puniscono i crimini d’odio per orientamento sessuale. C’è perfino l’Ungheria, dove è ancora oggi in vigore la legge del 1997 che prevede la non discriminazione per orientamento sessuale. Se allarghiamo lo sguardo al consiglio d’Europa, gli Stati diventano 28: compresi Albania, Macedonia, Kosovo e addirittura Georgia.

L’Italia è l’ultimo tra i Paesi fondatori dell’Unione Europea a non avere una legge in materia. Basterebbe questa semplice e agghiacciante verità per far vergognare tutti quei parlamentari della Repubblica che continuano a diffondere fake news sul DDL Zan, pur di continuare liberamente a diffondere odio a buon mercato.