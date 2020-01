Andi Halliley, modella transgender dopo 30 anni da sergente nell’esercito

Oggi 52enne modella, Andi Halliley, nata Andrea, ha fatto coming out come persona transgender nel 2015, dopo 30 anni di esperienza militare. Anche se si è sempre sentita una donna, sin da bambina, Andi si è unita al servizio militare nel 1985, nel tentativo di dimostrare soprattutto a se stessa di poter essere maschile. All’epoca alle persone LGBT era vietato prestare servizio nelle forze armate, con l’ipotesi del coming out neanche immaginabile.

Soldato di fanteria poi diventato sergente, Andi ha girato tra Bosnia, Irlanda del Nord, Afghanistan e Iraq, mentre combatteva la sua “guerra segreta” con la propria identità, come confessato nel weekend a Metro.

I militari sono molto maschili, specialmente nella fanteria. Penso che stessi cercando di dimostrare di esserlo anche io, ma è stato molto difficile vivere una vita segreta in un ambiente così apertamente macho. È stato difficile convivere con una guerra segreta dentro la testa.

Per anni Andi non è stata in grado di aprirsi con nessuno, nemmeno a sua moglie e ai suoi tre figli. Ha provato a reprimere i propri sentimenti indossando abiti militari durante il giorno, ma di notte si intrufolava nella sua stanza per vestirsi da donna. Nel 2015, dopo essersi ritirata dall’esercito, ha trovato il coraggio per fare coming out con la moglie, dicendole che era una “cross dresser”, dato che fino a quel momento non aveva mai sentito parlare del termine “transgender”.

La mia ex moglie fece qualche ricerca e mi parlò delle persone transgender, e fu come l’accendersi di una lampadina, sapevamo entrambe che era quello che ero veramente.

Il divorzio è avvenuto in modo del tutto amichevole, con i 3 figli al suo fianco insieme ai suoi ex colleghi militari, che l’hanno stupita per vicinanza e affetto.

Indipendentemente da quella che sarebbe stata la loro reazione, non avrei più nascosto chi ero, ma è stato bello avere quel supporto e quel grado di accettazione.

Finalmente libera di esplorare la propria femminilità, Andi si è quasi per caso lanciata come modella, dopo aver presto parte ad uno spettacolo di burlesque, ed è assistita dalla Rogue Model Management.

È incredibile pensare a quanto sia cambiata la mia vita da quando ho lasciato l’esercito e abbracciato l’essere transgender. Cinque anni fa indossavo vestiti militari ogni giorno, fingendo di essere questo omone macho tutto il giorno, prima di nascondermi segretamente nella mia stanza a indossare abiti femminili, nel terrore. Ora invece sfilo in abiti femminili e poso come una donna transgender orgogliosa. Sono così felice di aver finalmente deciso di fare coming out, mostrando alla gente la vera me.

https://www.instagram.com/p/B50LGwjnrD8/