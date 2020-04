Auli’i Cravalho, la Vaiana di Oceania ha fatto coming out: “Sono bisessuale”

20enne attrice e cantante americana di origini hawaiane, portoricane, irlandesi, portoghesi e cinesi, Auliʻi Cravalho ha fatto coming out su TikTok sulle note di Those Kinda Nights, brano di Eminem. Tra tutte le potenziali parti da cantare, Auli’i ha scelto proprio questa.

però davvero, scherzi a parte, come va? Sei etero?

Lei dice “No sono bisex”

lei dice “sei sbronzo?”, Io dico “No, sono fatto”

sto controllando la ragazza, lei dice, “anche io”

In poche ore il video è stato visto da oltre 100.000 persone, con annessi migliaia di commenti a traino. La Cravalho è diventata famosa nel 2016, quando la Disney la scelse per doppiare il personaggio di Moana (in Italia diventata Vaiana per evitare analogie con l’indimenticata Pozzi) nel film Oceania, candidato a due premi Oscar e in grado di incassare 642.370.493 dollari in tutto il mondo. Auliʻi ha poi ridoppiato la sua principessa polinesiana anche in Ralph spacca Internet, per poi farsi vedere nel 2018 nella serie Rise, cancellata dopo una sola stagione, e ne La Sirenetta Live!, dove ha indossato le pinne di Ariel.

A breve la Cravalho tornerà sul set per girare The Power, nuova serie Amazon. Una volta pubblicato il video su TikTok, l’attrice ha risposto ad un tweet di due settimane fa, dove una fan le aveva chiesto: “Ti piacciono le ragazze?”. “Posso accompagnarti sul mio TikTok”, le ha risposto divertita Auli’i.