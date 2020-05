Batwoman, Ruby Rose abbandona la serie: nuova protagonista per la stagione 2

Un risveglio amaro per i tanti fan di Batwoman, prima storica serie televisiva con protagonista una supereroina dichiaratamente lesbica. Ruby Rose, ex modella ormai attrice a tempo pieno, ha infatti clamorosamente annunciato dalle pagine di Variety l’addio allo show The CW, già confermato per una seconda stagione.

Ho preso la decisione molto difficile di non tornare ad essere Batwoman la prossima stagione. Non è stata una decisione che ho preso alla leggera in quanto ho il massimo rispetto per il cast, la troupe e tutti coloro che sono coinvolti nello show a Vancouver e a Los Angeles. Sono ben oltre l’apprezzamento per Greg Berlanti, Sarah Schechter e Caroline Dries, e non solo avermi dato questa incredibile opportunità, ma per avermi accolto nell’universo DC che hanno così meravigliosamente creato. Grazie a Peter Roth e Mark Pedowitz, ai team di Warner Bros e The CW che hanno messo così tanto nello show e hanno sempre creduto in me. Grazie a tutti coloro che hanno reso la stagione un successo – sono davvero grata. ”

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, visto quanto dichiarato dalla stessa Rose lo scorso anno, quando si disse a dir poco entusiasta di poter interpretare un personaggio da lei tanto amato. “Il fatto che lei sia un supereroe gay dichiarato, che è qualcosa che avrei voluto vedere in TV da adolescente, è stato un fattore decisivo per spiegare agli altri perché fossi così appassionata al ruolo“. “Questo personaggio significava molto per me, perché potevo relazionarmici in così tanti modi e, allo stesso tempo, sentivo che questo era un lavoro che mi avrebbe dato uno scopo ogni giorno, che sarebbe stato molto più gratificante di qualsiasi altra cosa abbia fatto in passato“.