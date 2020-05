Camryn Grimes di Febbre d’Amore fa coming out: “sono bisessuale”

30enne figlia di Heather Grimes e Preston Scott Lee nonché nipote di Scott Grimes, Camryn Grimes è celebre grazie al ruolo di Cassie Newman nella soap-opera Febbre d’amore (dal 1997), con cui vinse il suo primo Daytime Emmy Award ad appena 10 anni. Nel 2018 è arrivato il bis.

Ebbene la Grimes si è candidata ufficialmente per il ruolo di Batwoman, lasciato clamorosamente vagante da Ruby Rose, che la scorsa settimana ha annunciato il suo addio alla serie The CW. Camryn ha espresso il proprio pubblico interesse al progetto, se non fosse per un fan che le ha prontamente risposto, “per quanto FANTASTICO possa essere e quanto io sostenga questa idea, penso che stiano cercando un’attrice dichiaratamente LGBT per il ruolo”. Ed è qui che la Grimes ha fatto coming out, con un sereno “Sono bisessuale“.

Quando un altro follower le ha chiesto se avesse appena fatto coming out, la Grimes ha così replicato: “Sì, sono abbastanza sicura di averlo fatto. Lol”. Altri, invece, hanno messo in dubbio la sua parola, non credendo ad un coming out ad uso e consumo del casting seriale. “Non è così, il mio ragazzo è bisessuale ed è stato durante alcune nostre conversazioni che ho capito di esserlo anche io. Onestamente mi sento stupida a non esserci arrivata prima”.