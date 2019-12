Charlize Theron in difesa della figlia transgender: “Usate i giusti pronomi”

16 anni fa vincitrice di un Oscar, un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e del’Orso d’argento al Festival di Berlino grazie al film Monster, la bellissima Charlize Theron punta ad una nuova nomination Academy grazie a Bombshell, titolo ancora inedito in Italia in cui recita al fianco di Nicole Kidman e Margot Robbie. Per l’occasione la diva, felicemente single e doppiamente madre, ha chiesto rispetto nei confronti della figlia transgender, di 7 anni.

In un’intervista con PrideSource, la Theron ha spiegato che, sebbene non desideri parlare della vita sua figlia, è importante che le persone si riferiscano a lei usando i pronomi corretti.

La storia di mia figlia è in realtà la sua storia, e un giorno, se lo desidera, racconterà la sua storia. Ma sento il bisogno, in quanto sua madre, di far sapere al mondo che apprezzerei se usassero i pronomi giusti nei suoi confronti. Penso che per noi sia diventato più difficile quando è cresciuta, perché continuavano a scrivere su di lei il pronome sbagliato, sulla stampa stavano usando il pronome sbagliato. Questo ha fatto a davvero male ai suoi sentimenti. Non voglio essere quella mamma, ed è stato proprio per questo motivo che ho detto quello che ho detto, facendo outing nei suoi confonti. Non ne ho più parlato davvero da allora, perché al di là del chiedere rispetto alla stampa – e al mondo – questo è davvero il suo privato ed è la sua storia, e sarà lei a decidere se vorrà condividerla.

Lo scorso aprile la Theron ha parlato per la prima e ultima volta di Jackson, dalle pagine del DailyMail: “Anche io credevo fosse un maschio. Fino a quando, a 3 anni, mi ha guardata e mi ha detto: io non sono un maschio. Ecco qui. Ho due bellissime figlie che, come ogni genitore, voglio proteggere e veder sbocciare“.