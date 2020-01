Cherry Vann prima lesbica a diventare vescovo nel Galles: “Ma non farò da attivista per il matrimonio gay”

Peccato che la stessa Cherry abbia voluto mettere le mani avanti, precisando alla BBC come NON sarà “attivista per la causa” del matrimonio tra persone dello stesso sesso nella Chiesa del Galles: “Spero che sia un segno di speranza. Ci sono molte persone gay nelle nostre scuole, nei nostri college e università, là fuori nella società che pensano che la chiesa sia contro di loro, che non abbiano un posto per loro. Spero che il mio essere qui come lesbica, e in una relazione tra persone dello stesso sesso, possa dare speranza a queste persone, aiutandole a vedere come la chiesa abbracci chi è in grado di celebrare qualsiasi relazione fedele e impegnata. Spero che le persone non siano deluse. Alcuni mi vorrebbero come attivista per la causa LGBT, ma sono qui come vescovo, con un lavoro da svolgere.”

La chiesa del Galles, equivalente gallese della Chiesa d’Inghilterra, non consente ai suoi sacerdoti di condurre matrimoni tra persone dello stesso sesso. La consacrazione della Vann è arrivata pochi giorni dopo che la House of Bishops della Church of England ha pubblicato un nuovo documento, ribadendo la sua opposizione al matrimonio tra persone dello stesso sesso e dichiarando che il sesso dovrebbe essere consentito solo alle coppie sposate ed eterosessuali.