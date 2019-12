Claudia Lopez, la sindaca di Bogotà sposa la sua compagna: ‘Il giorno più felice di tutta la mia vita’

È il primo sindaco donna di Bogotà, eletta con un grande consenso da parte degli elettori nell’ottobre del 2019. Claudia Lopez ha 49 anni, è dichiaratamente omosessuale, ed è nata in Colombia nel marzo del 1970. Prima è stata una senatrice della Repubblica della Colombia, poi è stata la candidata alle elezioni presidenziali del 2019. La sua vittoria alle elezioni arriva in un momento di grande fermento politico e sociale per la città di Bogotà e per lo tutto stato della Colombia.

Due giorni fa, come riportano alcune immagini che sono trapelate sul profilo instagram di Claudia Lopez, il primo sindaco donna di Bogotà ha sposato in pompa magna la sua compagna di sempre, Angelica Lonzano. La cerimonia si è svolta nella capitale secondo il rito civile. Un grande messaggio per tutta la comunità LGBT della Colombia, che finalmente si vede riconoscere un legittimo diritto di uguaglianza. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato legalizzato solo nel 2016, dopo una storica sentenza della Corte Costituzionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia López 👍 (@claudialopezcl) in data: 16 Dic 2019 alle ore 7:01 PST

Un legame tra Claudia e Angelica che sembra forte e duraturo, almeno dalle foto che la stessa donna sindaco ha pubblico sui social. Oltre gli scatti, Claudia Lopez ha scritto una dedica molto toccante che ha rivolto alla sua attuale compagna.

È stato il giorno più bello della mia vita. Ti amo tanto, dolce Angelica. Grazie di esistere e di amarmi come solo tu sei capace di fare. Prometto di onorarti e di amarti per tutto il resto della mia vita. Grazie alla vita che mi hai regalato in quest’anno meraviglioso: per il dottorato, per essere stata eletta sindaco e per esserti sposata con me.

Speriamo in un buon e nuovo inizio per i Paesi dell’America Latina, dove l’omofobia è una piaga difficile da debellare. Chissà se il messaggio di Claudia Lopez sarà di buon auspicio.