Claudia López, la prima sindaca lesbica di Bogotà ha prestato giuramento: “Siamo tutti uguali!”

Claudia López è ufficialmente diventata sindaca di Bogotá, in Colombia, nella giornata di ieri. Claudia è diventata la prima donna lesbica dichiarata a far sua la carica di sindaco in qualsiasi grande Paese del Sud America, secondo quanto riportato dal The Washington Blade.

“Il nostro compito è abbattere i confini invisibili. Siamo gli stessi colombiani, qui a Soacha e lì a Bosa. Uniamo le forze e abbattiamo i confini invisibili del territorio e quelli del cuore. Siamo tutti uguali!“, ha cinguettato la Lòpez. Secondo la CNN, la neo-sindaca ha promesso una piattaforma per migliorare l’istruzione pubblica, sostenere le infrastrutture e combattere la corruzione nella più grande città della Colombia.

L’ex senatrice e candidata alla presidenza è stato eletta il 27 ottobre 2019, dopo aver lavorato anche per le Nazioni Unite, conseguito un Master presso la Columbia University di New York e un dottorato presso la Northwestern.

La López ha sposato la sua compagna, la senatrice Angélica Lozano, nel dicembre scorso dopo un lungo fidanzamento. La Lozano, che è bisessuale, è diventata la prima donna ad essere eletta senatrice nel paese, nel 2018. “La Colombia è l’unico Paese in cui le stesse famiglie politiche del 20° secolo governano ancora nel 21° secolo”, aveva detto la López alla CNN il giorno dopo aver vinto le elezioni. “Benvenuti nel 21° secolo!”, ha twittato nelle ultime ore dopo aver fatto sua la fascia da sindaca.