Insulti omofobi ai danni di una coppia lesbica: imbrattate casa e auto

Keri e Katrina Sprinkle vivono a Borden, nell’Indiana meridionale. Il 10 aprile scorso si sono svegliate e hanno trovato le parole “LESBIN” [sic] e “QUEER” scritte con della vernice sul loro camioncino. Dei peni sono stati invece dipinti sulla facciata della casa, sul marciapiede e sul cofano dell’altra automobile.

“Ero completamente scioccata“, ha confessato Keri a WLKY. “Sono crollata in mezzo alla strada e ho iniziato a piangere perché ho sentito una forte sensazione di violazione, come poteva qualcuno non solo fare questo a casa mia, ma anche sulla mia auto“.

“Pagherò una ricompensa per chiunque possa dirmi, senza alcun dubbio, chi ha fatto questo!!”, ha poi scritto Keri sui social. Nei successivi 10 giorni la coppia è stata inondata da messaggi social di supporto in arrivo da tutto il mondo. I vicini di casa, invece, le hanno aiutate a ripulire il tutto, mentre un negozio che si occupa di security ha regalato loro una telecamera di sicurezza.

Il dipartimento dello sceriffo della Contea di Clark ha dichiarato che un tredicenne è stato fermato. Il ragazzino ha già ammesso di essere il responsabile dell’attacco omofobo ai danni delle due ragazze.