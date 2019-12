Coppia di lesbiche adotta tre fratellini per riunirli e farli crescere insieme

KC e Lena Currie si sono sposate 5 anni or sono e in questo lustro hanno deciso di diventare mamme, adottando non uno bensì tre bambini. Un’adozione speciale, la loro, perché i tre bimbi sono tre fratelli, inizialmente separati e da loro riuniti, in modo da poter crescere insieme.

Le due donne, che vivono nel Massachusetts, hanno inizialmente adottato nel 2018 il fratello maggiore Joey, che ha oggi 3 anni, dopo averlo incontrato a un evento organizzato dal gruppo no profit Children’s Friend. Il mese scorso, dopo un anno d’attesa, hanno fatto altrettanto con i fratellini minori, Logan, due anni, e Noah, un anno appena. I tre piccoli erano stati separati e spediti in tre diverse famiglie, ma appena KC e Lena hanno scoperto la loro storia non si sono tirate indietro, sposando la tripla adozione. Prima hanno detto di sì a Noah, e poco dopo anche a Logan.

E’ stato istinto. Abbiamo accettato perché tenere insieme i tre fratelli era davvero importante per noi. Quando saranno più grandi e ci faranno delle domande, avranno l’altro a cui appoggiarsi, sperimentando questa cavalcata insieme.

“È il primo anno e la prima vacanza in cui è tutto permanente e vero”, ha detto Lena a Good Morning America. “Adesso possiamo iniziare a sognare la scuola elementare, lo sport e tutte quelle cose divertenti”, ha continuato KC. Le due donne si augurano che la loro meravigliosa storia possa incoraggiare altre famiglie a prendere in considerazione l’adozione.