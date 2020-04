Demi Lovato, “sono aperta a tutto, potrei crescere dei figli con una donna”

La 27enne Demi Lovato troneggia sulla copertina di Harper’s Bazaar, con tanto di interviste al suo interno, a 24 ore dall’uscita di I’m Ready, brano che la vedrà duettare con Sam Smith.

Per sei anni fidanzata di Wilmer Valderrama, per un anno con Luke Rockhold e a seguire con Guilherme Vasconcelos, la Lovato ha aperto ad un eventuale futuro al fianco di una ragazza. Demi, bisessuale dichiarata e ufficialmente single, si è infatti detta ‘aperta a tutto’.

Non mi sono mai sentito più amata. Il che è davvero bello perché sono single come l’inferno in questo momento. Quando immagino la mia vita, in futuro, non dico “Cerco un uomo con cui voglio avere due o tre figli”. Penso che potrebbe essere molto divertente condividere dei bambini con una donna. Non so come sarà il mio futuro, sono aperta a tutto.

Demi, che in passato ha sofferto di alcool, droghe e bulimia, ha in programma di pubblicare un nuovo disco entro la fine del 2020, dopo aver già lanciato il singolo “I Love Me”. Un’attesa durata 3 anni, dall’uscita di Tell Me You Love Me, che la cantante vuole ripagare con gli interessi ai suoi fan: “Ho davvero apprezzato la pazienza che il pubblico ha avuto con me nel corso dell’ultimo anno e mezzo, capendo il mio problema. Perché penso che l’errore che feci quando avevo 18 anni, quando sono andata in rehab, è stato quello di tornare a lavorare dopo solo sei mesi. Ma allo stesso tempo sono rimasta seduta in disparte per due anni. Ho tenuto la bocca chiusa, mentre i tabloid si sono scatenati. Il mio nuovo album è finalmente il posto in cui riuscirò a mettere una parola su tutto“.