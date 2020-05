Ella Briggs, la 12enne che sogna di diventare la prima presidente lesbica degli Stati Uniti

Ella Briggs è una ragazzina di 12 anni già dichiaratamente lesbica e attivista LGBT, tanto da sognare, un giorno, di arrivare alla Casa Bianca. Quando parla Ella Briggs non mostra alcun tipo di paura nei confronti di una società ancora oggi fortemente omofoba, trasformandosi in vero e proprio faro per i più piccoli omosessuali d’America. E non solo.

L’anno scorso, a soli 11 anni, Ella è diventata la prima “governatrice per i più piccoli” dichiaratamente LGBTI nello stato del Connecticut. È stata votata da migliaia di bambini di tutte le scuole dello Stato, scoprendo amaramente solo e soltanto dopo come alcuni genitori non avessero permesso ai loro figli di partecipare alla votazione, solo perché era apertamente lesbica.

Da quel momento la Briggs è immediatamente diventata un punto di riferimento, esplicitando il proprio interesse nell’aiutare i giovani LGTBI del Connecticut che hanno subito bullismo o qualsiasi tipo di discriminazione basata sul loro orientamento sessuale o identità di genere. Ad un anno da quella fascia, Ella sogna in grande, ovvero diventare la prima presidente dichiaratamente lesbica degli Stati Uniti d’America. Nel caso in cui non dovesse verificarsi prima, tra 30 anni, magari, ci ricorderemo di questo vecchio post del 2020.