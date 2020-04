Giornata della visibilità lesbica, il messaggio di Fabiana Montanari: “Siamo noi stesse senza paura”

Oggi, 26 aprile, riccore la giornata internazionale della visibilità lesbica. Un’occasione speciale che Fabiana Montanari ha voluto ricordare. La Montanari è consigliera al Comune di Reggio Emilia, nonché prima donna dichiaratamente lesbica a sedere in Sala del Tricolore.

Non mai nascosto la mia omosessualità da quando ne ho preso consapevolezza. Ho scelto di essere me stessa sempre, nella vita di tutti i giorni, sul lavoro e in politica, non senza fatica o discriminazioni. Oggi abbiamo bisogno di far conoscere alla cittadinanza chi siamo veramente; dobbiamo essere dei modelli per le nuove generazioni, per fargli capire che possono essere chi vogliono e fare tutto ciò che si sentono. Non rinunciamo ad essere noi stesse per paura o perché qualcuno ci dice che non possiamo farlo. Lottiamo insieme per ottenere ciò che ci spetta come cittadini di un paese civile e democratico.