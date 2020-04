Jake Graf e Hannah Winterbourne, prima figlia per la coppia transgender più famosa al mondo

Hannah Winterbourne è il militare transgender più alto in grado del Regno Unito, mentre Jake Graf, 40 anni, è un attore visto in film Colette e The Danish Girl. Hannah è nata uomo (MtF), mentre Jake è nato donna (FtM). Nel 2018 si sono sposati, diventando così la “coppia di potere” trangender più importante e famosa al mondo, e nelle ultime ore hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, avuta tramite gestazione per altri.

“Lei è qui!!“, ha annunciato Jake via social. “La nostra fantastica surrogata ha portato nostra figlia nel mondo alle 5:30 di martedì mattina. Non potremmo essere più felici né più grati“. Già nel 2017 Graf e la Winterbourne avevano rivelato di voler diventare genitori, esprimendo preoccupazione negli ultimi mesi per la pandemia da Coronavirus. Ma la bimba non ha avuto alcun tipo di complicazioni, così come la donna che l’ha messa al mondo, ed è nata sana.

Jake Graf, che ha iniziato la transizione da donna a uomo a 25 anni, dopo averlo sognato per l’intera adolescenza, è diventato famoso come attore, sceneggiatore e regista dei cortometraggi Brace, Chance e Dusk, che trattano argomenti legati all’identità transgender. La Winterbourne, che si è arruolata nell’esercito inglese come uomo per poi decidere di sottoporsi alla transizione durante una missione in Afghanistan, è stata insignita dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2019.