Lily Tomlin come Jane Fonda, arrestata durante le proteste contro i cambiamenti climatici

In America continuano le proteste contro i cambiamenti climatici, anche durante le feste di Natale. E mai come in questi ultimi periodi, molte sono le star e i volti noti del cinema e della tv che abbracciano gli ideali di un mondo green e più pulito. L’ultima è l’attrice Lily Tomlin, co-protagonista di Grace & Frankie, che è stata arrestata venerdì 27 Dicembre durante una delle manifestazioni che da mesi vedono scendere in piazza Jane Fonda. Anche lei è una dei volti della celebre comedy di Netflix. Non solo icone LGBT, ma unite anche in cause umanitarie.

Arrivata alla dodicesima settimana, la manifestazione si stava svolgendo a Washington. I dimostranti hanno occupato la scalinata del Campidoglio per protestare contro l’indifferenza del governo americano nei confronti dei cambiamenti climatici. Proprio in quel contesto, e fra gli inni della folla, Lily Tomlin è stata arrestata. Per fortuna e almeno questa volta, Jane Fonda invece non è stata presa in custodia dalle autorità, anche se nei giorni scorsi è finita in manette per ben cinque volte nell’ambito dei Fire Drill Fridays – proteste organizzare e ispirate a Greta Thunberg.

Per Lily e Jane questa non è di certo la prima manifestazione a cui partecipano insieme. Infatti di recente hanno già protestato a favore della conservazione delle foreste. “Dobbiamo smettere di abbracciare gli alberi e cominciare a salvarli veramente“, ha affermato l’attrice. Lily Tomlin si è scagliata contro la BlackRock, la società che è coinvolta in atti di deforestazione, che investe in campi di detenzione per immigranti e nel taglio degli abeti a Natale, invitando poi la gente comune a comprare alberi artificiali.