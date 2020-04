Mamma scopre che il figlio ha una pagina OnlyFans, la sua reazione è virale

Il tweet ha superato i 200.000 mi piace, con quasi 1000 commenti a traino. “Per tutti quelli che dicono che questa non sarebbe mia madre, ecco la foto per zittirvi“, ha poi scritto Christopher in un tweet seguente, al fianco della 38enne mamma.

My moms coworker just exposed me for having an onlyfans because she saw my photos on her sons phone and my mom confronted me….💀 pic.twitter.com/YoXRzvjSz0 — CK (@gayrave0808) April 23, 2020