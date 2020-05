Dramma Melissa Etheridge, morto il figlio 21enne

Icona della comunità lesbica internazionale, Melissa Etheridge piange la morte del figlio 21enne, Beckett Cypher, deceduto a causa degli oppiacei. La 58enne cantante americana, due volte vincitrice del Grammy e di un Oscar grazie alla canzone portante del doc Una Scomoda Verità, ne ha dato notizia sui social.

Oggi mi unisco alle centinaia di migliaia di famiglie che hanno perso i loro cari a causa della dipendenza dagli oppiacei. Mio figlio Beckett, che aveva appena 21 anni, ha lottato per superare la sua dipendenza ma alla fine non ce l’ha fatta. Mancherà a tutte le persone che gli volevano bene, alla sua famiglia e ai suoi amici. Il mio cuore è in frantumi. Grazie a tutti coloro che mi hanno rivolto le condoglianze, sento il loro amore e il loro sincero lutto. Abbiamo lottato e fatto tutto ciò che era possibile per aiutarlo, ma alla fine ora sappiamo che ha finito di soffrire. Presto canterò di nuovo. La musica mi ha sempre salvato.