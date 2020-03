Nausica Della Valle, “Non c’è emergenza omofobia in Italia, l’omosessualità pubblicizzata all’inverosimile”

Parole da mani nei capelli, che vedono Nausica, fino a pochi anni fa lesbica dichiarata, negare episodi omofobi ai suoi danni: “A quel tempo, non ho mai avuto problemi a dichiararmi apertamente omosessuale ma oggi devo dire che l’outing è diventato ormai una moda. È stato quando ho iniziato a raccontare la mia conversione che, al contrario, ho iniziato ad avvertire una certa “eterofobia”. Da parte delle lobby lgbt è un gonfiare continuo, l’omosessualità viene pubblicizzata fino all’inverosimile. Pare quasi che, se sei omosessuale, sei legittimato a festeggiare, mentre se sei eterosessuale quasi ti devi scusare. Loro pensano che, se esci da quella condizione, diventi un loro nemico ma non è così. Personalmente posso dire che non sono mai stata felice come adesso e che l’amore di Dio che ho ricevuto, mi ha permesso di sanare le ferite che avevo nell’anima e anche di riconciliarmi con i miei genitori, in particolare con mia madre, con cui avevo un rapporto difficile. Quello che non riuscivo a trovare in lei, lo cercavo nelle donne“.

In opposizione al Pdl Zan, ovviamente, la Della Valle sostiene la campagna Pro Vita & Famiglia, che diffonde menzogne ad hoc per alimentare disinformazione sul tema. “Così come “loro” sono liberi di manifestare la propria omosessualità, anche noi vogliamo essere liberi di poter dire la nostra“. La totale libertà di diffamare, istigare alla discriminazione, di millantare folli ‘guarigioni’.