Pornhub: arriva il primo film ‘non per adulti’ (dedicato alla cultura lesbica)

Con 42 miliardi di visite all’anno, Pornhub ha deciso di ampliare il suo pubblico, “uscendo” dal mercato dei film per adulti ed entrando in quello classificato “per tutti”. Non sarà certo una film per famiglie, bensì un impegnato documentario intitolato “Shakedown“, realizzato da Leilah Weinraub. Mantenendo la chiave LGBT, la piattaforma proporrà da oggi e per tutto il mese di marzo un racconto su uomini e donne LGBT. Una finestra per scoprire la sottocultura degli strip-club dove si esibivano le donne lesbiche a Los Angeles.

Il documentario di Pornhub propone anche dei video della stessa Leilah Weinraub, dando al film non solo una chiave informativa, ma anche sensuale e a tratti umoristica.

Un film per “non adulti” che punta alle utenti lesbiche (e non solo) di Pornhub

Pornhub e Leilah Weinraub hanno spiegato che la mission di questo documentario “Shakedown” è quello di richiamare sul sito web e utenti lesbiche, creando appositamente un materiale dedicato a loro. Ma non solo: si punta all’inclusione, sfruttando un’apertura che si può notare verso la comunità LGBT.

Weinraub ha spiegato a Variety.com:

Al momento c’è una fantastica opportunità di presentare film nello spazio artistico, c’è più apertura verso la diversità e il contenuto e un diverso tipo di narrazione.

Alex Klein, di Pornhub, ha anche spiegato:

Questo film fa parte di un più ampio impegno generale di Pornhub nel sostenere l’arte. Vogliamo essere visti come una piattaforma che artisti e creatori possono usare. Abbiamo visto artisti in generale caricare contenuti sul sito, che potrebbero non avere una casa in luoghi come YouTube o Vimeo, che non consentono la nudità. Per noi, l’anteprima di un lungometraggio è la prima. Ne siamo molto entusiasti.

Un modo, insomma, per uscire dalla pornografia, ma che contribuisce a far conoscere parte della storia LGBT e in particolare della cultura lesbica non solo agli utenti interessati alla sezione “gay” della piattaforma, bensì ai milioni di utenti che ogni giorno cercano piacere tra le categorie che il sito offre.