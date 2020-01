Potenza, il sindaco dopo l’aggressione omofoba: “Imbecilli da arrestare, ma il fascismo è un fantasma del passato”

La terrificante aggressione omofoba subita da Giulia Ventura a Potenza, in strada, ha ovviamente riempito le homepage di tutti i siti di informazione nazionale, riaccendendo ancora una volta i riflettori sull’urgenza di una legge contro l’omotransfobia.

Il sindaco di Potenza Mario Guarente, in tal senso, ha immediatamente espresso solidarietà nei confronti di Giulia, via Facebook.

Provo tanta rabbia per questo vile gesto che si è consumato nella mia città ai danni di una povera ragazza: che questi imbecilli vengano subito arrestati e fatti marcire nel ghetto della loro ignoranza…! Siamo dalla tua parte, Giulia! Il tuo orientamento sessuale è il tuo e nessuno – nessuno! – può e deve arrogarsi il diritto di giudicarti, di condannarti, di contestati e men che meno di usare violenza. Quello che hai descritto è un episodio di eccessiva gravità, un evento che non deve più accadere né a te né a nessun altro. E chi l’ha compiuto è un imbecille, un inetto, un delinquente che bene farebbe a rinchiudersi nel ghetto della sua squallida ignoranza così da non correre il rischio di contaminare nessun altro! Ti sono vicino ed hai tutta la mia solidarietà, da Sindaco e da cittadino, con tutto il cuore.

Via Adnkronos il sindaco di centrodestra, ex leghista, ha poi provato a depotenziare la notizia,, parlando di un episodio ‘isolato’: “Il fascismo è un fantasma del passato: a picchiare quella ragazza sono stati due imbecilli che devono pagare per questo. Per fortuna questa è una realtà sana, dove episodi del genere creano sgomento, scandalizzano, ed è un segnale positivo: vuol dire che è una comunità non abituata a certi casi. E’ un segnale d’ignoranza che, seppure in casi sporadici, si registra in città e nel Paese. C’è bisogno di una sensibilizzazione in tal senso“.