Ragazza fa coming out con i genitori, il video virale su TikTok

Oltre 3 milione di visualizzazioni e più di 15.000 commenti. È diventato virale su TikTok il video di un’influencer e modella che vive alle Hawaii, Tatiana Ringsby, che ha presentato ai suoi 260.000 follower il coming out fatto con i propri genitori.

Un emozionante video in cui Tatiana si presenta alla mamma e al papà con una torta, dove sopra c’è scritto “sorpresa, sono bi”. In lacrime la ragazza ha confermato di essere bisessuale, con il padre che prima ha voluto appurarsi della veridicità del tutto, per poi abbracciarla insieme alla mamma. “Buon per te! Questa è una buona notizia”, hanno festeggiato i genitori, per poi dirle che l’ameranno sempre e comunque, “qualunque cosa accada”.

Tatiana ha poi pubblicato una foto di lei, felice e sommersa dalle lacrime: “Non riesco nemmeno a spiegare il peso che mi sono tolta dalle spalle. Ho fatto coming out, ne sono orgogliosa!”.