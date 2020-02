Sanremo 2020: vogliamo tornare a far vincere una donna, per favore?

4 donne soliste nelle ultime edizioni, più una quinta in coppia con un uomo. Questo ci dice il palmares del Festival di Sanremo degli ultimi due decenni. Dal 2000 ad oggi, infatti, hanno vinto all’Ariston solo Elisa (2001), Alexia (2003), Lola Ponce (con Giò di Tonno, 2008), Emma Marrone (2012) ed Arisa, ultima a compiere l’impresa nel 2014. E non che fosse andata tanto meglio nel decennio precedente, con tre trionfatrici (Giorgia, Annalisa Minetti, Anna Oxa) su 10.

Mai come quest’anno, va detto, lo scettro potrebbe finalmente passare ad una cantante. D’altronde Sanremo è donna nel DNA, con Nilla Pizzi prima storica vincitrice nel 1951 (con immediato bis nel 1952). Su 24 BIG, in questa 70esima edizione sono appena 7 le donne in gara, ma tre di queste, ‘escluse’ Levante, Rita Pavone, Giordana Angi ed Elettra Lamborghini, potrebbero puntare al trionfo.

Parliamo di Irene Grandi, tornata a Sanremo con un brano scritto appositamente per lei da Vasco Rossi, della lanciatissima Elodie, tra le più passate in radio grazie al brano scritto per lei da Mahmood (e volto perfetto per un eventuale Eurovision), e soprattutto di Tosca. Elegantissima e vocalmente inarrivabile, la cantante romana ha vinto a mani basse la serata delle cover (assegnata dagli orchestrali), si è piazzata al sesto posto tra i giornalisti (papabile il premio della critica) e anche con la demoscopica si è comportata particolarmente bene. Ora la palla passa al televoto, assai più complicato da conquistare.