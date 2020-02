Sanremo Story – 2: la TOP 10 delle DONNE del Festival

3) Gigliola Cinquetti, 12 partecipazioni, 2 trionfi: nel 1995 l’ultima apparizione, con Giovane vecchio cuore.

2) Anna Oxa – 14 partecipazioni, 2 trionfi. Nel 1978 l’indimenticabile esordio con Un’emozione da poco.

1) Milva – 15 partecipazioni (nessuno come lei), mai un trionfo: nel 2007 l’ultima apparizione con The Show Must Go On.