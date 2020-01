Sara Gilbert di Pappa e Ciccia divorzia dalla moglie dopo 5 anni

Oggi 44enne, Sara Gilbert è stata la mitica Darlene Conner nella sitcom Pappa e ciccia per nove lunghe stagioni. All’epoca 13enne, la Gilbert è poi diventata attivista LGBT, nonché lesbica dichiarata, sposando la 54enne cantante Linda Perry, ex leader del gruppo 4 Non Blondes.

Ebbene secondo quanto riportato da People, Sara ha chiesto il divorzio dalla Perry dopo 9 anni d’amore e quasi sei di matrimonio, essendosi sposate nel marzo del 2014. Documenti alla mano, le due donne si sono separate il 13 agosto scorso, con le solite “differenze inconciliabili” a motivare l’inattesa rottura. Nessuna delle due dovrà in alcun modo mantenere l’altra.

Sara e Linda sono anche diventate mamme, nel 2015, grazie alla nascita di Rhodes Emilio, partorito dalla Gilbert. Nessuna delle due donne ha voluto rilasciare dichiarazioni sul divorzio. La scorsa estate Sara ha lasciato The Talk, show CBS da lei creato, proprio per passare più tempo accanto ai figli. Prima di Rhodes Emilio, infatti, la Gilbert ha avuto Adler (2004) e Sawyer (2007) da Allison Adler, produttrice rimasta al suo fianco per 10 anni.

Sara ha ripreso lo storico ruolo di Darlene Conner in The Conners, spin-off di Pappa e ciccia, mentre la Perry, una volta abbandonata la carriera da solista, è diventata acclamata autrice, avendo scritto brani per Pink, Christina Aguilera, Alicia Keys, Gwen Stefani, Enrique Iglesias, oltre ad aver lanciato la carriera del cantante britannico James Blunt.