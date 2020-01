Vienna, per la prima volta una coppia di donne al ballo delle debuttanti

Le tedesche Sophie Grau, 21 anni, e Iris Klopfer, 22 anni, faranno presto la Storia del celebre ballo delle debuttanti di Vienna, che si terrà il 20 febbraio prossimo. Il motivo? Le due donne balleranno insieme, infrangendo un tabù rimasto intatto per decenni. Quello della prima coppia dello stesso sesso che parteciperà al Ballo dell’Opera.

Maria Grossbauer, a capo dell’organizzazione, ha accettato la loro proposta di partecipazione, invitandole insieme ad altre 179 coppie. Spophie e Iris sono soltanto amiche, non stanno insieme, ma hanno deciso di prendere parte all’evento per “lanciare un segnale di pari opportunità per le coppie dello stesso sesso, in una manifestazione tradizionalmente conservatrice”.

Peccato che certe regole, come riportato da LaRepubblica, andranno comunque rispettate. Le due ragazze dovranno ballare sulle note di una Polonaise di Chopin, ma soprattutto colei che svolgerà il ruolo di cavaliere dovrà indossare il frac nero.

Il ballo delle debuttanti è un evento mondano tradizionalmente legato all’ingresso in società delle ragazze di età compresa tra i 17 e i 19 anni, che affonda le proprie radici nelle consuetudini delle classi nobiliari europee. Il Ballo dell’opera di Vienna è uno dei punti salienti del carnevale viennese. La tradizione colloca il primo ballo negli anni 1814-1815. Tuttavia, il primo Ballo dell’Opera registrato nella sua attuale collocazione risale all’11 dicembre 1877, su disposizione dell’imperatore Francesco Giuseppe.