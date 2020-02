Vivianne Miedema, calciatrice lesbica dichiarata: “Se solo un calciatore famoso facesse coming out…”

Anna Margaretha Marina Astrid “Vivianne” Miedema è una 23enne calciatrice olandese, attaccante dell’Arsenal e della nazionale olandese, lesbica dichiarata e felicemente fidanzata con la compagna di squadra Lisa Evans.

Intervistata dall’agenzia di stampa PA sul tema ‘omofobia nel calcio‘, la Miedema ha chiesto ‘aiuto’ ai più celebri calciatori uomini. Perché solo attraverso un loro coming out pubblico, anche il mondo del pallone potrebbe finalmente maturare, aprendo alla totale inclusione.

Se qualcuno di loro dovesse uscire, e se quel giocatore fosse pienamente rispettato, da lì in poi sarebbe più facile, anche tanti altri ragazzi farebbero coming out. Penso che ognuno dovrebbe fare quello che vuole, dobbiamo lasciare che le persone facciano tutto ciò con cui si sentono bene. In questo momento penso che siamo troppo impegnati a pensare a tutto tranne che a noi stessi, penso che dobbiamo concentrarci su noi stessi. Cosa cambia se un giocatore è gay o eterosessuale? Cambia qualcosa se un giocatore viene dall’Olanda, dall’Africa, dall’Australia? Siamo tutti uguali, quindi perché non possiamo semplicemente accettare come siamo e chi siamo. Goditevi il ​​calcio, goditevi la vita.

Nonostante alcuni progressi in ambito uguaglianza LGBTQ, i social media sono ancora un trionfo di omofobia. “Non mi piacciono i social media, quindi direi sempre, qualunque cosa accada, che i social media sono un posto dove va in scena il peggio di noi“, ha continuato Vivianne. “Siamo tutti uguali. Tutti voi avete la stessa passione, tutti voi volete giocare a calcio. Personalmente, non capisco perché l’omosessualità sia ​​ancora un problema, soprattutto nel calcio, perché condividiamo tutti la stessa passione“.