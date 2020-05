Asia Argento legge una dichiarazione d’amore nei confronti delle diversità – video

Dal 2004 ogni 17 maggio si celebre la Giornata contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Quest’anno il Circolo di cultura Omosessuale Mario Mieli ha scelto Asia Argento come testimonial per questa ricorrenza fondamentale per la comunità LGBT+.

L’attrice, da sempre in prima linea per i diritti LGBT+ e già madrina del Roma Pride nel 2016, nel video, con la regia di Valerio Bellavia, legge una lettera, scritta da Silvia Tassone, volontaria del Circolo, che è una dichiarazione d’amore nei confronti della diversità.

“Negli ultimi mesi di isolamento sociale troppe persone gay, lesbiche, bisessuali e trans sono state destinatarie di violenza e discriminazione per il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere, proprio in casa, luogo in cui si era costretti a stare, senza il sollievo o l’aiuto del mondo esterno. Nelle ultime due settimane, inoltre, con l’inizio della cosiddetta “Fase 2”, abbiamo già registrato nuove aggressioni verbali e fisiche per le strade della nostra città”, dichiara Sebastiano Secci, presidente del Circolo Mario Mieli. “Come rilevato dallo studio della Fundamental Rights Agency dell’UE, le persone LGBT+ in Italia non si sentono al sicuro, e questo anche e sopratutto per l’inerzia delle istituzioni. Siamo soddisfatti della calendarizzazione per luglio della legge contro l’omotransfobia ma bisogna fare presto e bene. La situazione d’emergenza che stiamo vivendo non può essere un ulteriore alibi per l’inerzia delle istituzioni, alle quali chiediamo di adempiere al proprio compito e di intervenire con decisione nella difesa di tutti i cittadini”.