Costa Rica, il matrimonio egualitario è finalmente legge: prime storiche nozze in diretta tra due donne

Una giornata storica, quella vissuta in Costa Rica. 18 mesi dopo la sentenza della Corte Costituzionale che nell’agosto del 2018 dichiarò incostituzionali gli articoli che impedivano il matrimonio tra persone dello stesso sesso, il matrimonio egualitario è diventato oggi perfettamente legale.

Allo scoccare della mezzanotte Daritza Araya e Alexandra Qu Castillo sono ufficialmente diventate la prima coppia omosessuale a sposarsi in Costa Rica, con tanto di diretta video, da San Isidro, cantone facente parte della provincia di Heredia. In piedi davanti a un’ufficiale di matrimonio con una mascherina, si sono scambiate i voti: “Con questo anello mi unisco a te in matrimonio. Questo anello simboleggia il mio infinito amore e rispetto per te. Possa questo anello ricordarti che sarò sempre al tuo fianco con energia e amore”.

La pandemia da Coronavirus ha limitato i presenti all’evento, con una manciata di persone care, ma la diretta video ha raggiunto migliaia di persone. La cerimonia è stata trasmessa sui social dagli organizzatori della campagna Sí Acepto, che da tempo promuoveva l’uguaglianza matrimoniale in Costa Rica.

“Mentre il Paese e il mondo affrontano la difficile situazione della pandemia, questa storica pietra miliare diventa oggi ancora più rilevante”, ha festeggiato la direttrice della campagna di Sí Acepto, Gia Miranda. “È un messaggio di un futuro migliore per migliaia di coppie e famiglie che riceveranno il riconoscimento legale che meritano”.