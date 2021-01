Doritos, emoziona lo spot con il papà che abbraccia l’omosessualità del figlio adolescente

Un corto formato spot semplicemente bellissimo, quello realizzato da Doritos Messico per le feste appena passate, con protagonista un padre divorziato e il figlio adolescente, perennemente insieme a quello che lui chiama un ‘amico’. Ma il padre nota la loro vicinanza, gli sguardi, gli abbracci tra i due. Chiede aiuto on line, un parere, un’opinione, che fare. Viene travolto dai consigli.

A questo punto il babbo trova il coraggio per affrontare il figlio, dicendogli semplicemente che lo ama. Nè più nè meno. “Il miglior regalo che puoi fare è accettare qualcuno così com’è“, recita il claim finale, con un tenero abbraccio che chiude nel migliore dei modi un corto tratto da una storia vera, creato da Slap Buenos Aires e diretto da Nico Veiga.

Doritos aveva in passato già guardato all’inclusione totale nei propri spot, con tanto di un pacchetto di patatine rainbow appositamente realizzato per il Pride Month e uno spot presto diventato virale per il Super Bowl del 2019.