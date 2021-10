La storia di Frida, transgender che ha ottenuto l’alias per il cambio di genere dal Ministero

7 minuti di lettura

Frida era spaventata da come i suoi capi, i suoi colleghi e sua moglie, avrebbero accolto la notizia di una sua transizione di genere. Aveva paura di perdere tutto. Ma spesso la realizzazione dei sogni risiede al di là del muro delle paure. La storia di Frida ci insegna ad avere coraggio. Perché a volte le cose vanno meglio di come ce le aspettiamo.

Frida, grazie per voler parlare con noi della tua storia. Vuoi presentarti ai lettori?

Mi chiamo Frida, ho 57 anni, sono originaria della Puglia e vivo a Torino da quasi trent’anni. Sono stata sempre a disagio, da quando avevo sei anni. Oltre a vestirmi da donna, avevo sviluppato una brutta fobia, definita ruopofobia, ovvero la paura dello sporco. Avevo anche molti problemi relazionali. Ho avuto qualche rapporto con gli uomini, ma non lo vivevo bene. Non capivo se avessi disforia, perché avevo un orientamento verso le donne…

Quindi confondevi l’identità di genere con l’orientamento sessuale? Sono in moltə a far confusione su questo. Fa sempre bene ricordare che l’identità è il genere a cui una persona sente di appartenere, un sentire interiore, mentre l’orientamento è il genere da cui si è attratti, quello dei possibili partner.

Esatto, quando l’ho capito molte cose sono migliorate. Nel 2019 mi arresi all’evidenza e iniziai ad accogliere la mia femminilità. È iniziato così il mio percorso di transizione, da maschio a femmina. Avevo in verità fatto un tentativo rimasto dentro di me nel 2014, avevo conosciuto una trans che mi aveva detto che molti disturbi psicologici possono essere causati da una disforia nascosta. Iniziai così a pensare che la mia fobia dello sporco potesse essere uno sfogo mascherato della mia sofferenza interiore. Andai al CIDIGeM (ndr Centro Disturbi Identità di Genere dell’Ospedale Molinette di Torino), mi dissero che nel mio caso era “solo travestitismo”. Io stessa all’epoca non mi sentivo pronta. La mia paura più grande era quella di perdere mia moglie e il lavoro – si consideri che lavoro a contatto con il pubblico presso un ente ministeriale. Ero spaventata dalla possibile reazione della società, e anche per la salute. Perché può essere rischioso fare un tale passo alla mia età.

Poi qualcosa è cambiato?

E’ stato illuminante l’incontro con una psicologa che non aveva nessuna esperienza con persone transgender. Ho iniziato con piccoli passi, come lo smalto sulle unghie. Abbiamo visto che stavo meglio, anche la rubofobia stava migliorando! A Ottobre dello scorso anno ho fatto una visita endocrinologica privata e ho iniziato la terapia ormonale, da marzo di quest’anno l’hanno confermata e ufficializzata al CIDIGeM.

E le tue paure? Perdere tua moglie e il lavoro, si sono avverate?

Mia moglie all’inizio mi diceva di viverla di nascosto. “Frequenta locali privè, ma ti prego non farlo in pubblico!” Perché lei, come me, lavora a contatto con il pubblico. Ma io non ce la facevo più… stavo bene solo manifestando liberamente la mia femminilità. Solo così mi sentivo in sintonia con il mondo. Mi sono vista in un filmato e sono rimasta stupita dai miei atteggiamenti da donna. Come cammino, come parlo… e ho imparato a truccarmi nel giro di pochi giorni! Insomma, dentro me ero già una donna.

Pensi che in un paese più aperto, avresti acquisito prima la consapevolezza della tua identità?

Forse, se avessi avuto dei genitori più aperti. Non un padre che sin da bambina sottolineava il fatto che non avessi modi da uomo. Mi chiamava femminuccia e io ho sempre dovuto dimostrare di essere maschio. All’opposto. Se avessi avuto in famiglia il supporto che ha avuto mia cugina che ha transizionato a 22 anni, avrei sofferto meno.

Lavori per un ministero. Un altro tuo grande timore era avere problemi sul lavoro. Come hai fatto coming out in ufficio?

Ho parlato con la nuova dirigente del mio ufficio. Lei mi ha sorpreso quando mi ha detto “avrai tutto il mio appoggio, prosegui tranquillamente per la tua strada.” Per me è un angelo! Io avevo alcune esenzioni mediche, a causa del mio disturbo di rupofobia, il medico del lavoro aveva aveva detto che non avrei potuto avere rapporti con il pubblico. Questo sarebbe stato un grosso problema perché io sono geometra, mi occupo di manutenzione degli impianti e mi interfaccio con le ditte. Così, sono tornata dalla dirigente a cui avevo parlato di rupofobia. Lei mi ha aiutato a risolvere questo grattacapo burocratico e allora mi sono fatta coraggio e le ho detto. “Le posso parlare a cuore aperto?” E lei mi ha risposto “lei mi deve parlare a cuore aperto!”

E com’è andata con i colleghi?

Ho avuto grande appoggio dai colleghi che mi hanno visto cambiare con gradualità. Anche la società, i vicini di casa, mi hanno accolta. Questo ha incoraggiato pure mia moglie. Le colleghe di mia moglie mi hanno persino chiesto l’amicizia sui social. Questo sostegno insperato mi ha dato la forza di chiedere l’alias con il nome femminile al lavoro. Prima, ogni volta che mi interfacciavo con una ditta, dovevo presentarmi specificando il mio stato di persona in transizione, anche per via della voce, per evitare che sui luoghi di sopralluogo poi rimanessero spiazzate.

Quale prassi hai seguito per il cambio alias?

Avevo sentito parlare dell’identità alias presso l’università di Milano. A Novembre scorso ho inviato una richiesta al mio Ministero, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E’ una cosa importante per me e per tante persone che non vogliono cambiare legalmente nome, per non far sciogliere il matrimonio (ndr in Italia non è ancora consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso, quindi nel caso di transizione di una persona sposata, il matrimonio viene “declassato” a unione civile). Il Ministero ha preso a cuore la cosa, ma non sapevano da dove iniziare perché non ci sono precedenti presso nessun altro ministero. Così, hanno creato da zero un protocollo con le pari opportunità. E’ interno al ministero, quindi non lo posso divulgare. Inoltre, adesso in ufficio c’è un bagno per le persone transgender. La cosa che più mi fa piacere è che il cartellino che appendiamo al petto, l’e-mail e il protocollo informatico è a nome Frida. E’ una cosa veramente forte. Ora do consigli ad altre persone per seguire la stessa trafila. Io non vado a fare i cortei, ma mi piace creare precedenti. Le mie lotte sono non solo per me stessa ma per le altre persone.

I cortei sono comunque importanti, vorrei precisare. Naturalmente è altrettanto importante agire nella vita reale, con il coraggio con cui hai agito sin qui tu. Qual è l’iter da seguire per il cambio di alias?

Consiglio di citare che presso il Ministero dei Trasporti e della Motilità Sostenibile (e delle Infrastrutture, il MIT ndr) è stata attivata una procedura che disciplina l’ottenimento di una identità alias per le persone transgender. E presso il Ministero della Pari Opportunità è in itinere una procedura per estendere tutto presso gli altri ministeri. La cosa buona è che grazie a questo, altre aziende pubbliche e private possono prendere spunto dal fatto che, se l’ha fatto un Ministero, figuriamoci altre aziende! Il mio caso ha aperto la strada per gli enti pubblici. Nelle aziende private ci sono altri casi, ma il tutto è a discrezione del capo del personale.

Mi tocca precisare che sarà tutto da verificare se il tuo caso farà da “precedente” per tutti gli altri uffici pubblici. Ma senz’altro altre persone transgender nella tua situazione potranno prendere coraggio dalla lettura della tua testimonianza. Com’è il protocollo ministeriale? Puoi mostrarcelo?

E’ applicabile solo se hai un iter medico in atto con una documentazione diagnostica che attesta che stai seguendo un percorso medico. A Bologna ci sono casi di persone che hanno ottenuto l’alias nuovo anche senza presentare documentazione medica, ma si tratta di aziende private. Come dicevo, va a discrezione del capo del personale.

Tu avevi paura di essere licenziata?

No, ma discriminata sì. Il precedente direttore era quel genere di persona che avrebbe potuto dirmi “fai ciò che vuoi ma fuori di qua.” Per esempio, il vice direttore mi disse di non fare il pagliaccio, di non venire vestito da uomo truccato. Le mie colleghe invece mi hanno difesa, dicendo “come ti permetti?! Questa è una persona che soffre e sta facendo un percorso.” Tempo dopo lui si è ricreduto e mi ha detto “devo abituarmi”, e da allora è sempre gentile. Sono riuscita a farmi amare. Mi sono fatta amare. Sta a noi farci accettare e amare. L’accoglienza è un atto d’amore. Senza amore non c’è accoglienza.

Non sempre è così. Ci sono persone che sono nella tua situazione e che si fanno amare, ma non vengono ricambiate. Sei stata brava, ma sono state brave anche le persone che hai incontrato sul tuo cammino. Parliamo del tuo gruppo Facebook.

Ho un gruppo in cui faccio vedere di tutto e parlo della mia vita. Parlo delle cose belle di cui ti ho raccontato, ma anche di quelle spiacevoli, come il fatto che mia madre non mi parla più e del mio migliore amico che mi ha voltato le spalle. Racconto lacrime e conquiste. Sai che ti dico? La transfobia ce l’ha chi non sta bene con se stesso. In molti mi hanno detto “Ti voglio bene ma non ce la faccio a starti vicino.” Di contro, c’è moltissima altra gente che invece si è avvicinata.

Una larga fetta del parlamento vuole eliminare le persone transgender dalle tutele previste nel DDL Zan. Questo come ti fa sentire?

Provo pena per queste persone, perché non hanno cuore. Non mi fanno rabbia, giuro, provo pena. Spesso viene data immagine di trasgressione invece che di transizione. E lottiamo ancora per far capire che identità di genere e orientamento sessuale sono due cose diverse. C’è tanta ignoranza.

Cosa vorresti dire a una persona non più giovane che, come te, voglia affermare la propria identità di genere?

Meglio morire per realizzare un sogno che vivere solo sognandolo. Io andrò in Thailandia per operarmi, pur avendo la mia età, e conosco persone che hanno iniziato la transizione anche a 60 anni. La vita va vissuta fino all’ultimo minuto.

Di seguito la prima pagina dell’atto di emanazione del protocollo da parte del Ministero (MIT). Per scaricare pdf >

“Il presente Protocollo ha la finalità di promuovere il riconoscimento dei diritti della persona in transizione di genere nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (da qui in avanti denominato “MIMS”), al fine di eliminare situazioni di disagio e forme di discriminazioni legate al sesso, all’orientamento sessuale e all’identità di genere.”