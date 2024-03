2 min. di lettura

Il Grande Fratello è quasi giunto al termine e settimana dopo settimana stiamo scoprendo sempre di più alcuni retroscena della vita degli inquilini più spiati d’Italia. Tra questi c’è sicuramente quella del modello di Seoul Federico Massaro che, in occasione della puntata andata in onda mercoledì 28 febbraio 2024, si è sbottonato, raccontando qualcosa in più su di sé e sulla sua famiglia.

Per la prima volta dopo l’eliminazione dal gioco del suo amico Vittorio Menozzi, infatti, Federico ha scelto di aprire il suo cuore e di svelare i motivi che lo hanno spinto a partecipare al reality show, lasciando tuttə senza parole per la sua bontà d’animo:

“Io sono venuto al Grande Fratello non per una cosa personale, ma perché volevo vincere per mio padre che si è ammalato di una cosa grave. Volevo vincere per lui e per permettere a mia sorella di diventare completamente mio fratello, perché è una cosa complicata. La mia famiglia è complicata e non c’è niente di superficiale in quello che faccio e in quello che ho vissuto”, ha dichiarato il modello ad Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Federico Massaro: “Voglio vincere per permettere a mia sorella di diventare completamente mio fratello“

Una motivazione che, come dicevamo, ha lasciato tutto il pubblico piacevolmente colpito, alimentando allo stesso tempo un forte dibattito sui social. Non tutti, infatti, hanno apprezzato questo intervento, accusando Massaro di voler sfruttare la situazione per accaparrarsi la benevolenza dei telespettatori. Qualcun altro, invece, si è lasciato conquistare dalle sue parole ed ora fa apertamente il tifo per lui.

Ciò che è certo, però, è che, nonostante la sua apertura mentale, nessunə si aspettava che Federico potesse avere un fratello transgender e che avesse scelto di partecipare al Grande Fratello per aiutarlo a portare a termine la sua transizione da donna a uomo.

Tutti i dubbi attorno a questo caso, però, sono rimasti senza risposta. Federico, infatti, ha volutamente scelto di non divulgare ulteriore dettagli, lasciando il pubblico a bocca asciutta. Dalle sue parole, però, come anticipato anche dai colleghi di Biccy.it, si potrebbe ipotizzare che la sorella voglia fare una falloplastica, ovvero una procedura di chirurgia plastica altamente costosa e non sempre garantita dal Sistema Sanitario Nazionale volta a costruire (o ricostruire, a seconda dei casi) il pene.

Insomma, non ci resta che continuare a seguire le ultime puntate di questa edizione del Grande Fratello per sperare di poter scoprire qualcosa in più sulla storia di Federico e della sua famiglia, augurandoci che la sorella possa ben presto riuscire a concludere la sua transizione.

