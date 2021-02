Chi sono i femboy che su TikTok fanno milioni di visualizzazioni

Femboy su TikTok

I ragazzi della generazione Z, che attraverso i loro look vogliono infrangere gli standard tradizionali della mascolinità, sono sempre più numerosi e influenti su TikTok. Molti sono gay, dall’identità binaria o non, ma ci sono tantissimi ragazzi eterosessuali che nei loro video indossano vestiti tipicamente femminili.

L’applicazione attualmente più scaricata al mondo, che consente di realizzare brevi video di durata variabile (fino ai 15 o fino ai 60 secondi), è diventata il luogo virtuale perfetto per abbattere alcuni modelli stereotipati e tossici, nonché spazio sicuro che consente ai giovani di esprimere sé stessi senza reticenze.

Magari non sempre l’intento è quello contestatorio o rivoluzionario, ma già il semplice fatto che molti teenager si vogliono sbarazzare più di altri dell’idea stantia che ci siano vestiti “solo per maschi” o “solo per femmine” è di certo degno di nota.

Postano video di pochi secondi dove si mostrano con trucco agli occhi, smalto alle unghie, gonne sgargianti. Ed utilizzano, nella descrizione e negli hashtag, il termine “Femboy” che, negli anni ’90, veniva usato per denigrare gli uomini che non si adattavano alle norme tipiche dell’essere maschile. L’obiettivo comune è quello di privare il termine della sua valenza negativa e rivendicarlo come mezzo positivo di autoidentificazione.

Un hashtag che utilizzano in particolare (oltre al generico #femboy da circa 600 milioni di visualizzazioni), è #femboyfriday, diventato un noto tema settimanale con oltre 158,3 milioni di visualizzazioni.

Andiamo a conoscere meglio alcuni femboy che su TikTok, grazie alla loro spontaneità ed orgoglio, stanno acquisendo molta popolarità.