Consigliere leghista delira: “Istituire giornata cattolici eterosessuali, atteggiamenti gay da condannare”

Gregorio Martinelli Da Silva è un consigliere comunale della Lega a Bagno Ripoli, Firenze, che è stato disconosciuto dalla stessa Lega.

Costui ha infatti presentato un’interrogazione contraria alla legge contro l’omotransfobia, perché a suo dire non sarà più “possibile esprimere i propri pensieri riguardo l’argomento omosessualità a meno che non siano elogi, venendo emarginati o addirittura puniti coloro i quali vedono le relazioni omosessuali come gravi depravazioni”. Non contento, codesto signore ha chiesto l’istituzione della “giornata in difesa del cattolico eterosessuale“, perché a suo dire con “l’avanzamento dell’ideologia LGBT arriveremo anche al punto di penalizzare tutta la categoria degli eterosessuali, soprattutto maschi“. Per non farsi mancare niente, Da Silva ha rimarcato come gli “atteggiamenti” di noi omosessuali sarebbero “da condannare, che non vuol dire punire“. Apriti cielo.

Come riportato da FirenzeToday, il sindaco Francesco Casini di Bagno a Ripoli, del Partito Democratico, ha tuonato su Facebook: “Rabbrividisco alle parole del consigliere della Lega quando dichiara che la legge contro l’omo e la transfobia ha come ‘unico scopo quello di incentivare e favorire l’omosessualità’, quando dice che le relazioni omosessuali sono ‘gravi depravazioni’, quando definisce l’omosessualità ‘atteggiamenti’ che per lui sono da ‘condannare’ ma precisando (e per fortuna!) che ‘condannare non vuol dire punire’ (sic.) e quando arriva persino a sostenere che l’omofobia è qualcosa ‘che in realtà non esiste’. Una sequenza di deliri e luoghi comuni violenti, aberranti e pericolosi, che vanno oltre i limiti della ragione, utilizzati dal consigliere di Salvini per chiedere l’istituzione di una giornata dedicata a coloro che secondo lui sarebbero i ‘veri discriminati’, per di più ‘costantemente minacciati’, i cattolici eterosessuali”.