Framing Britney Spears, il doc sulla popstar scatena polemiche: critiche a Justin Timberlake

2 minuti di lettura

Framing Britney Spears. Questo il titolo del documentario finito al centro delle polemiche nelle ultime ore, incentrato sulla vita turbolenta della principessa del pop, dagli esordi in Disney fino agli ultimi risvolti del rapporto con il padre Jamie, suo tutore legale. Presentato in anteprima lo scorso 5 febbraio su FX e Hulu, realizzato dalla squadra del The New York Times, il documentario indaga nelle maglie della storia privata e professionale della cantante, con interviste ai protagonisti e filmati tratti dalla sua carriera.









Lo speciale dedicato a Britney Spears è disponibile integralmente su YouTube, in poche ore ha già raccolto oltre 320.000 visualizzazioni, prova dell’interesse vivo intorno alle questioni di cronaca che hanno coinvolto l’artista negli ultimi tempi. L’allusione è al movimento di liberazione #FreeBritney, che negli ultimi anni è riuscito a scalare a più riprese le tendenze di Instagram e Twitter. I sostenitori dell’hashtag portano avanti la teoria per cui Britney Spears non avrebbe piena facoltà di azione finanziara, artistica e personale. Il New York Times segue la vicenda sin da tempi non sospetti, e con l’inedito progetto video ha indubbiamente riacceso i riflettori sul caso, inquadrando anche il ruolo di coloro che hanno fatto parte della vita di Britney Spears.

Framing Britney Spears: Justin Timberlake criticato sui social, Sarah Jessica Parker difende la cantante

Tra questi, anche lo storico ex fidanzato Justin Timberlake. La coppia ha dominato i gossip tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000. Belli, famosi e ricchi, miti generazionali da appendere al muro sotto forma di poster. Tra un completo in total denim e un film con Mickey Mouse, tuttavia, molte le ombre che avrebbero oscurato la loro relazione. Stando a quanto ripercorso dal documentario, infatti, Justin Timberlake avrebbe cavalcato la fine della storia con Britney Spears per il lancio della sua carriera da solista. Nel 2002, infatti, il cantante si separò dagli NYSNC pubblicando Cry me a river. Un brano apparentemente innocente, il lamento straziato di un ragazzo abbandonato, ma che fece calare un velo di vergogna sull’ex fidanzata, accusata di averlo tradito.

“Il modo in cui la gente la trattava, come in una storia fra liceali, era come se lei fosse la putt*nella della scuola e lui il quarterback”, si sente nel doc dalla viva voce del giornalista Wesley Morris. A distanza di circa vent’anni, molti aspettano ancora che Justin Timberlake chieda scusa pubblicamente all’artista, danneggiata da quelle voci, oggi inquadrate come slut-shaming.

Mentre il nome di Timberlake è tornato a circolare sui social, a difesa di Britney Spears è scesa in campo un’altra icona degli anni 2000, Sarah Jessica Parker. In attesa di una nuova stagione di Sex and the City, l’attrice ha pubblicato due tweet secchi, con gli hashtag relativi al movimento #FreeBritney e al documentario. Che ancora molto farà parlare i media di mezzo mondo.